Самолет чешской авиакомпании совершил экстренную посадку в Праге

11 августа 2019 23:27 (UTC+04:00)

Самолет Boeing 737 чешской авиакомпании Smartwings, выполнявший чартерный рейс из города Брно (восток Чехии) в Бургас (Болгария), из-за технической неисправности совершил в воскресенье экстренную посадку в международном аэропорту Праги. Об этом, передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила журналистам представитель аэропорта Владимира Дуфкова.

"На борту находились 189 пассажиров и шесть членов экипажа, - отметила она. - После взлета сработал датчик, предупреждающий о неисправности одной из систем. Командир экипажа принял решение экстренно приземлиться в Праге".

Посадка прошла в штатном режиме. Технические службы пражского аэропорта установили, что причиной ЧП стала неисправность датчика. Прибор был заменен и самолет вылетел в Бургас, пояснила Дуфкова.

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