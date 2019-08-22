Демпартия Италии готова к сотрудничеству для формирования нового кабинета

Итальянская Демократическая партия (ДП) согласилась попытаться сформировать альтернативное парламентское большинство, которое поддержало бы новое правительство. Об этом сообщил в четверг секретарь партии Никола Дзингаретти по завершении встречи с президентом Италии Серджо Маттареллой в рамках политических консультаций, целью которых является поиск выхода из правительственного кризиса, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы сообщили президенту республики, что готовы попробовать создать альтернативное большинство для начала нового этапа в политике и формирования нового правительства, основанного на четкой программе", - заявил он в прямом эфире канал Rainews24.

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