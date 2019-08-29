У испанского побережья спасли более 200 мигрантов

29 августа 2019 14:04 (UTC+04:00)

По меньшей мере 208 мигрантов были спасены в среду у берегов Испании, сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.

Нелегалы находились на трех лодках в море Альборан. Спасатели доставили мигрантов в порты Альмерии и Малаги (автономное сообщество Андалусия).

По последним данным, около 18 тыс. нелегальных мигрантов попали на территорию Испании в текущем году. Согласно информации агентства EFE, данный показатель на 11,5 тыс. (39%) ниже, чем в 2018 году.

В 2015 году из-за активизации конфликтов в ряде стран Ближнего Востока и Северной Африки резко возросло число лиц, прибывающих в Европу из этих регионов. Средиземноморский маршрут является основным путем доставки мигрантов в ЕС, второй по масштабам транзитный путь проходит через Балканы.

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