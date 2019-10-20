Джонсон предупредил депутатов, что ЕС может отказать в продлении Brexit

Премьер-министр Великобритании в письме коллегам по парламенту заявил, что ЕС может отказаться продлевать срок Brexit и вновь призвал депутатов поддержать соглашение с ЕС, предупредив, что в противном случае страну ждет Brexit без соглашения, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Британские депутаты в субботу одобрили поправку, обязывающую премьера просить о переносе Brexit с 31 октября на более поздний срок. Джонсон должен направить соответствующее письмо в ЕС до 23.00, однако он с самого начала заявил, что выступает против продления.

"Вполне возможно, что наши друзья в ЕС отвергнут требование парламента о новом продлении или не примут решение быстро. В этих обстоятельствах я надеюсь, что наши коллеги с обеих сторон зала заседаний палаты общин – с выбором между этим соглашением и выходом без соглашения – поддержат новое соглашение", - заявил премьер.

Он не уточнил при этом, собирается ли в соответствии с законом направить официальное письмо ЕС с просьбой о продлении Brexit. Не исключено, что он все же направит такое письмо, параллельно в другом письме выразив свое отрицательное отношение к продлению. Глава Европарламента Дональд Туск только что заявил, что ждет от Джонсона письма с просьбой о продлении.

"Я ясно дал понять, что не хочу нового продления. Европейские лидеры ясно дали понять, что не хотят нового продления. С большим сожалением я наблюдал сегодня, что палата общин проголосовала за новое продление", - написал Джонсон.

"Я не буду обсуждать продление с ЕС. Я скажу ЕС то, что я говорил британцам на протяжении 88 дней на посту премьера: промедление не является решением", - подчеркнул премьер.

Он повторил, что на следующей неделе внесет законопроект, необходимый для выхода из ЕС 31 октября с нынешним соглашением.

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