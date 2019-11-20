МИД Франции сожалеет в связи с решением США ввести санкции против объекта в Фордо в Иране

20 ноября 2019 01:44 (UTC+04:00)

Париж выражает сожаление в связи с решением США ввести санкции в отношении иранского объекта по обогащению урана в Фордо. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в заявлении МИД Франции, распространенном во вторник.

"Франция крайне обеспокоена несоблюдением Ираном его ядерных обязательств. Это может иметь серьезные последствия для распространения, - указывается в сообщении. - Возобновление Ираном деятельности по обогащению урана в Фордо является новой мерой, которая говорит о прискорбном ускорении выхода Ирана из Венского соглашения".

"Мы также сожалеем в связи с решением США, которое последовало за возобновлением Ираном деятельности по обогащению в Фордо", - подчеркивается в коммюнике.

В МИД Франции отметили, что Париж "намерен и дальше в тесной координации со своими партнерами предпринимать усилия в поддержку Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе и создавать условия, способствующие снижению напряженности". "Франция призывает Иран безотлагательно и полностью выполнить соглашение", - говорится в заявлении.

В понедельник госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что США восстанавливают с 15 декабря односторонние санкции в отношении объекта в Фордо. Такое решение, по его словам, было принято в связи с тем, что президент Ирана Хасан Роухани недавно объявил о начале деятельности на предприятии по обогащению урана.

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