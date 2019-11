Селин Дион рассказала, как относится к замужеству

В эфире телепрограммы Watch What Happens Live with Andy Cohen Селин Дион рассказала, что "не ищет" любви после смерти мужа, но готова к новым отношениям, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

На вопрос ведущего о том, встречается ли она с кем-нибудь и что думает о замужестве, певица ответила: "Я ни с кем не встречаюсь. У меня нет бойфренда. Это не значит, что я больше никого не найду. Если это произойдет, это будет здорово. Если не произойдет, это тоже будет здорово, потому что я все еще влюблена".

Дион пояснила, что она ощущает присутствие своего мужа Рене.

"Я вижу его каждый день в глазах моих детей. Мне так повезло с тремя прекрасными сыновьями. Но я открыта для новых отношений", — добавила исполнительница.

Певица пообещала сразу рассказать фанатам, если в ее жизни кто-то появится.

Ее муж Рене Анжелил умер в 2016 году после продолжительной болезни. Через два дня после его смерти ушел из жизни старший брат Селин Дэниел Дион.

