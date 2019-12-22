В Хорватии пройдут выборы президента страны

22 декабря 2019 01:40 (UTC+04:00)

Президентские выборы пройдут в воскресенье в Хорватии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

На пост главы государства претендуют 11 человек: действующий президент Колинда Грабар-Китарович, кандидат от оппозиционной Социал-демократической партии Зоран Миланович, певец и музыкант Мирослав Шкоро, независимые выдвиженцы Дарио Юричан, Далия Орешкович, Мислав Колакушич, Иван Пернар от одноименной партии, Катарина Пеович от политического объединения "Рабочий фронт", Неделько Бабич из Хорватской партии всех чаковцев, кайковцев и штоковцев, экономист Деян Ковач, кандидат от партии "Демократический союз национального обновления" Анто Джапич.

Основными фаворитами выборов, согласно последним опросам общественного мнения, являются Грабар-Китарович, Миланович и Шкоро.

Лидерство в этой тройке сохраняет бывший премьер-министр Миланович. На данном этапе за него готовы проголосовать 24,3% избирателей.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Конституционный совет Алжира подтвердил победу Теббуна на президентских выборах
Другие страны 17 декабря 02:44
Оглашены объемы транпортировки грузов из Хорватии в Турцию
Транспорт 16 декабря 13:08
Хорватия огласила ожидаемые объёмы поступления азербайджанского газа через IAP (Эксклюзив)
Энергетика 13 декабря 08:35
Министерство: TAP и IAP могут обеспечить безопасность газоснабжения для Хорватии
Энергетика 10 декабря 08:00
Азербайджанская драма в Хорватии - история одной семьи (ФОТО)
Культура 29 ноября 12:18
Экзит-полл: Йоханнис набирает на выборах президента Румынии 66,5%
Европа 24 ноября 23:29
Лента новостей
В Турции задержаны около 50 нелегальных мигрантов
Турция 02:05
"Ливерпуль" впервые стал победителем клубного чемпионата мира по футболу
Спорт 01:19
NASA и Boeing попытаются посадить корабль Starliner 22 декабря
В мире 00:59
Полиция Берлина эвакуировала людей с рождественского рынка из-за подозрительного предмета
Европа 00:29
В Гватемале 20 человек погибли в результате столкновения автобуса с грузовиком
Другие страны 00:04
В Лас-Вегасе пять человек погибли при пожаре в мотеле
США 21 декабря 23:33
Макрон сообщил о ликвидации 33 террористов в Мали
Другие страны 21 декабря 23:14
Пассажиров вынужденно севшего в Баку самолета отправили в Москву
Общество 21 декабря 22:53
В Париже "желтые жилеты" вышли на акцию в день рождения Макрона
Европа 21 декабря 22:44