Борис Джонсон заверил Роухани в готовности Великобритании к диалогу по СВПД

9 января 2020 17:25 (UTC+04:00)

Британия по-прежнему придерживается обязательств в рамках иранской ядерной сделки и готова вести диалог, чтобы снизить напряженность и в регионе и бороться с распространением ядерного оружия. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил британский премьер Борис Джонсон в телефонном разговоре с президентом Ирана Хасаном Роухани.

Как сообщил журналистам представитель канцелярии правительства, разговор состоялся в четверг утром. Джонсон и Роухани обсудили ситуацию после убийства иранского генерала Касема Сулеймани, британский премьер призвал к прекращению враждебных действий.

"Премьер подчеркнул, что Британия продолжает придерживаться обязательств, взятых в рамках иранской ядерной сделки, а также намерена вести диалог по вопросам нераспространения и по снижению напряженности. Джонсон затронул тему тюремного заключения и ненадлежащего обращения с обладательницей гражданств Ирана и Британии Назанин Загари-Рэтклифф, а также призвал к ее освобождению", - сказал представитель канцелярии.

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