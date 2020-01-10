Джонсон: украинский авиалайнер мог быть непреднамеренно сбит иранской ракетой

10 января 2020 00:55 (UTC+04:00)

Пассажирский самолет "Международных авиалиний Украины" мог быть непреднамеренно сбит в среду ракетой, выпущенной Ираном.

Об этом заявил в четверг премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Сейчас существует большой объем информации, согласно которой самолет был сбит иранской ракетой класса "земля - воздух". Это вполне могло быть сделано непреднамеренно", - сказал он, призвав все стороны к срочной деэскалации.

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