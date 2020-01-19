Французские военные выступили против пенсионной реформы правительства

Верховный совет Франции по военной службе назвал неприемлемыми условия пенсионной реформы, против которой уже 46 дней ведется масштабная забастовка по всей стране. Об этом сообщает в воскресенье газета Le Parisien, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Изучив законопроект, мы не можем выразить положительное мнение касательно условий в оборонной сфере, - заявлено в отчете, датированном 15 января и переданном в Министерство вооруженных сил Франции. - Некоторые условия ухудшают нашу армейскую модель и условия службы".

Основная критика связана с сохранением закрепленного в рамках реформы общего для всех принципа увеличения пенсии за больший стаж. В частности, для различных категорий военнослужащих уход на пенсию в обычный срок может обернуться снижением выплат на 20-60%. "[Такие правила] способствуют старению кадров", - отмечается в документе. При этом газета пишет, что совсем недавно премьер-министр Франции Эдуар Филипп обещал учесть особенности армейской службы и сохранить за представителями этой сферы возможность раннего выхода на пенсию.

Второй пункт, вызывающий недовольство, - это изменение метода расчета пенсий: будет учитываться зарплата не за последние 6 месяцев, а за всю карьеру, "что неизбежно приведет к сокращению выплат", особенно военным, которые долгое время провели на низкооплачиваемых должностях. "Новая система подрывает сам принцип социальной лестницы", - гласит отчет совета по военной службе.

В документе также указывается на "недостаточно всеобъемлющий анализ" ситуации. По мнению источника газеты, это своего рода месть правительству со стороны военных после скандального увольнения начальника Главного штаба ВС Франции Пьера де Вилье в июле 2017 года после того, как между ним и только заступившим на пост президента Эмманюэлем Макроном возникли разногласия из-за оборонного бюджета.

Серия забастовок против пенсионной реформы началась во Франции по инициативе профсоюзов 5 декабря. Подавляющее большинство манифестантов - работники Национального общества железных дорог Франции (SNCF) и Парижского автономного управления транспорта (RATP), которые суммарно потеряли уже больше €1 млрд. Также в акциях активно участвуют преподаватели школ и университетов, адвокаты, работники муниципальных служб. Помимо повышения пенсионного возраста, причиной протестов стало намерение властей отменить особые пенсионные тарифы для десятков профессий, в том числе для железнодорожников. Несмотря на встречные шаги правительства, профсоюзы пока оставляют в силе новые акции протеста. Они уже объявили о намерении провести новые забастовки и манифестации 24 января.

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