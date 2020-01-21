Грета Тунберг заявила, что ситуация с экологией в мире на практике не меняется

21 января 2020 12:52 (UTC+04:00)

Ситуация с окружающей средой в практической сфере пока не меняется, несмотря на то, что на эту тему ведется много разговоров. Об этом во вторник заявила экоактивистка Грета Тунберг на Всемирном эконономическом форуме в Давосе. Трансляция велась на сайте мероприятия, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Климат и окружающая среда - популярные темы для разговора сейчас, и большое спасибо молодежи, что она продвигает их, но, если мы посмотрим на эти проблемы под другим [практическим] углом, то не было сделано почти ничего, выбросы углекислого газа не были сокращены", - сказала она в ходе сессии на форуме, добавив, что "в будущем все изменится".

Грета Тунберг стала известна после эмоционального выступления в ООН конце сентября прошлого года, которое вызвало большой общественный резонанс. В своей речи активистка обвинила собравшихся на саммите по климату глав государств в том, что своими пустыми обещаниями они отняли у нее мечты и детство, и призвала мировых лидеров даже не пытаться заявлять, что для борьбы с загрязнением атмосферы делается достаточно. Ее выступление вызвало неоднозначную реакцию.

Тунберг также стала лицом международной акции Global Climate Strike ("международная климатическая забастовка"). В 2018 году экоактивистка начала школьную забастовку за климат - каждую пятницу она проводила одиночный пикет у здания шведского парламента. Ее примеру последовали студенты и школьники многих стран.

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