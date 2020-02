Бенни Андерссон рассказал, когда выйдет новая музыка ABBA

Шведский композитор Бенни Андерссон рассказал, когда появится новая музыка группы ABBA, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Новые песни появятся в этом году. Думаю, после лета. Но не могу пока ничего точно обещать. Если бы я мог самостоятельно выбирать дату, то выпустил бы их в сентябре", — прокомментировал Андерссон.

Музыкант уточнил в интервью, что в одиночку не может принимать такие решения.

В 2018 году шведская поп-группа объявила о том, что планирует записать новый материал — через 35 лет после того как квартет распался.

Тогда речь шла о выходе песен "Don’t shut me down" и "I still have faith in you". Однако релиз так и не состоялся.

