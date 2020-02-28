В Нидерландах зафиксировали второй случай заражения коронавирусом

Второй случай заражения коронавирусом зафиксирован в Нидерландах, на этот раз он выявлен в столице страны. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщается в пресс-релизе нидерландского национального института здравоохранения (RIVM).

В четверг сообщалось о первом случае заражения коронавирусом в Нидерландах. Как отмечалось, первым заразившимся стал мужчина из города Тилбург на юге страны, который недавно вернулся из северной Италии, где сейчас заражены несколько сотен человек.

Как отмечает RIVM, заразившаяся женщина из Амстердама на прошлой неделе посещала итальянскую Ломбардию, где количество случаев заражения уже превысило 400. Отмечается, что данный случай заражения не связан с первым случаем заболевания COVID-19 в стране, о котором стало известно ранее.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Число зараженных в материковом Китае приближается к 79 тысячам человек, скончались 2778, излечились свыше 36 тысяч. Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 46 странах, число зараженных почти достигло 3664, скончались 57 человек.