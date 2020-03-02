Евросоюз ждет от Турции выполнения обязательств по мигрантам

Евросоюз ожидает, что Турция будет выполнять ранее взятые на себя обязательства по пресечению миграции на границах с ЕС, учитывая, что союз выполняет свою часть обязательств и поддерживает Турцию. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом заявили представители Еврокомиссии на брифинге в Брюсселе.

"Мы помогаем Турции и надеемся, что она будет выполнять свои обязательства по соглашению по мигрантам", - сказал представитель ЕК.

В Еврокомиссии также напомнили, что ЕС остается главным донором по гуманитарной помощи сирийцам.

Ранее президент ЕК Урсула фон дер Ляйен сообщила, что совместно с главой Европарламента Давидом Сассоли и президентом Евросовета Шарлем Мишелем во вторник посетит греческо-турецкую границу и встретится с руководством этой страны на фоне нового миграционного кризиса.