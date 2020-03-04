Во Франции задержали мужчину, удерживавшего свою семью в заложниках

Полиция в городе Ла-Шапель-Сен-Люк (департамент Об, северо-восток Франции) задержала вооруженного мужчину и освободила взятых им в заложники членов его семьи: беременную жену и пятерых детей. Об этом в среду сообщили местные правоохранители в своем Twitter, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Спецподразделение французской полиции по борьбе с терроризмом Raid провело операцию, в ходе которой был задержан вооруженный мужчина. Никто не пострадал", - говорится в сообщении.

Во вторник днем в полицейский участок поступила жалоба о ссоре. Приехавшим на место полицейским не удалось войти в квартиру, на жильцов которой поступила жалоба. Хозяин квартиры вместо того, чтобы открыть дверь полицейским, выстрелил в их автомобиль и заперся, взяв семью в заложники. Переговоры с преступником велись около 16 часов.

Как сообщает телеканал France 3​​​​​, в прошлом году этого мужчину задерживали на улице города с мечом в руках. Он, по словам мэра коммуны, страдает психическими расстройствами.