В Эстонии зафиксировали два новых случая заражения коронавирусом

Лаборатория департамента здоровья Эстонии во вторник выявила заражение коронавирусом еще у двоих жителей республики, общее число заболевших достигло 12 человек. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"Вирус COVID-19 диагностировали у двоих жителей Таллина, один из которых вернулся из Северной Италии, другой - из Франции. С 31 января в Эстонии было проведено 350 тестов на коронавирус. Из них 12 оказались положительными", - говорится в сообщении.

Департамент отмечает, что по состоянию на вторник число заболевших коронавирусом в Эстонии составляет 12 человек. Все они заразились за границей: десять человек в Италии, один в Иране и один во Франции.

Эстонские власти в связи с распространением коронавируса не советуют жителям страны путешествовать в Италию, Францию и Германию, а за пределами Европы - в Китай, Иран, Японию, Сингапур и Южную Корею.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Новым коронавирусом в мире заражены уже более 100 тысяч человек, скончались около 4 тысяч, большинство выздоровели.