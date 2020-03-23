Власти Италии запросили помощи военных США в связи с распространением коронавируса

Власти Италии обратились к американским военным с просьбой оказать содействие в связи с распространением в стране коронавируса. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил в воскресенье телеканал CNN.

По словам его источника из числа официальных лиц, министр обороны Италии Лоренцо Гуэрини обратился к главе Пентагона Марку Эсперу. Итальянская сторона, в частности, попросила, чтобы военные США предоставили маски и аппараты искусственной вентиляции легких. Как отмечается в публикации, власти Италии рассчитывают на содействие размещенных в стране американских военных медиков в развертывании полевых госпиталей и оказании помощи местным жителям.

Эспер ранее сообщил, что маски и аппараты искусственной вентиляции легких с военных складов будут доступны для гражданских лиц в США. Американские военные заявляли, что развернут в США полевые госпитали.

Ранее в Италию прибыла группа российских военных специалистов, а также было доставлено оборудование для диагностики коронавирусной инфекции и проведения дезинфекционных мероприятий.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 300 тыс. человек, зафиксировано более 13 тыс. смертельных исходов.