В Великобритании число умерших пациентов с коронавирусом достигло 465

Число людей, умерших в Великобритании после заражения новым коронавирусом, достигло 465, передает Trend со ссылкой на ТАСС. Как свидетельствуют данные, опубликованные в среду вечером властями Англии, Северной Ирландии, Уэльса и Шотландии, за сутки было отмечено 43 новых смерти по сравнению с рекордными 87 днем ранее.

При этом был также зафиксирован самый большой суточный рост числа подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа. Количество инфицированных увечилось на 1452 человека, достигнув 9529.

Большинство умерших пациентов с коронавирусом - лица пожилого возраста, однако в среду также стало известно о смерти девушки в возрасте 21 года, не страдавшей другими заболеваниями.

В среду Форин оффис сообщил, что в Венгрии после заражения коронавирусом умер заместитель посла Великобритании в Будапеште Стивен Дик. Британскому дипломату было 37 лет.

В понедельник в целях борьбы с распространением нового коронавируса в Соединенном Королевстве был введен карантин. Людям запрещено покидать свои дома без крайней необходимости. Правительственные эксперты ожидают, что пик эпидемии будет достигнут в стране через две-три недели.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились свыше 440 тыс. человек, зафиксировано более 20 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 658 случаев заражения, 29 человек вылечились и выписаны из больниц, два человека умерли.