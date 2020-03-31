Беларусь пригласит специалистов ВОЗ для оценки работы системы здравоохранения

Европа 31 марта 2020 15:03 (UTC+04:00)
Беларусь пригласит специалистов ВОЗ для оценки работы системы здравоохранения

Беларусь пригласит специалистов ВОЗ для оценки работы системы здравоохранения. Об этом заявила журналистам председатель Совета Республики Наталья Кочанова, передает Trend со ссылкой на БЕЛТА.

"Чтобы все наши граждане были уверены, что власть ничего не скрывает и не пытается пригладить ситуацию, мне дано поручение связаться со специалистами Всемирной организации здравоохранения и пригласить их к нам в страну, чтобы они дали реальную оценку работе нашей системы здравоохранения", - сказала Наталья Кочанова.

Она подчеркнула, что ни в чьих интересах скрывать и утаивать информацию относительно обстановки в Беларуси. "Мы понимаем, что меры должны приниматься. И они должны быть адекватными, приниматься в соответствии с той ситуацией, которая складывается в стране на данном этапе", - заключила спикер Совета Республики.

Как сообщалось, спецпосланник ВОЗ по странам ЕС и бывшего СССР Витянис Андрюкайтис заявил, что действующая в Беларуси санитарно-эпидемиологическая система позволяет эффективно бороться с коронавирусной инфекцией COVID-19. "Я хочу отдать должное коллегам в Беларуси, поскольку там очень высокий уровень вакцинации против гриппа. Благодаря этому нет смазанной картинки, нет инфекционного коктейля, когда медикам тяжело выявить реальных зараженных COVID-19, - сказал Витянис Андрюкайтис в интервью Lenta.ru. - В Беларуси действует та же санитарно-эпидемиологическая система, что была в Советском Союзе".

Усилия Беларуси в борьбе с коронавирусом поддержала и официальный представитель ВОЗ Маргарет Харрис. "Я могу сказать, что в Беларуси на ранних стадиях вы отлично справляетесь, - отметила она. - Важно, что достаточно подготовленных квалифицированных врачей. Насколько я осведомлена, у вас включены все меры предосторожности в первую очередь для тех, кто работает. Вы можете тестировать людей и изолировать их в больницах. Но главная цель - это, конечно, затормозить развитие вируса. И вы справляетесь".

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Причуды самоизоляции! Фаик готовит мыло, Аликрам разводит цыплят, Ярослав спасает мир… (ВИДЕО, ФОТО)
Причуды самоизоляции! Фаик готовит мыло, Аликрам разводит цыплят, Ярослав спасает мир… (ВИДЕО, ФОТО)
Тунзаля Агаева проводит акцию &quot;Оставайся дома – наслаждайся шоколадом&quot; (ФОТО)
Тунзаля Агаева проводит акцию "Оставайся дома – наслаждайся шоколадом" (ФОТО)
EMIN и Jony презентовали дуэтную песню (ВИДЕО)
EMIN и Jony презентовали дуэтную песню (ВИДЕО)
Loading Bars
Лента новостей
Председатель Союза импортеров нефти Грузии о ценах на топливо Энергетика 15:47
Туркменистан обеспечивают высококвалифицированными инженерно-техническими кадрами Туркменистан 15:45
В карантинном центре Баку созданы прекрасные условия – танцор из Москвы (ВИДЕО) Социум 15:43
Всем нужно проявить ответственную гражданскую позицию и не выходить из дома - народный художник Азербайджана Ариф Гусейнов Социум 15:41
В Азербайджане ежедневно растет динамика заражения коронавирусом - Оперативный штаб Общество 15:39
МВД: административные штрафы применены в отношении 333 человек (ВИДЕО) Общество 15:39
Туркменистан объявляет открытый тендер на закупку материально-технических ресурсов Тендеры 15:32
Назакет Теймурова: Месяц пребывания дома поможет сохранить здоровье, а возможно и жизнь Общество 15:31
Ильхам Мамедов: Поймите серьезность коронавируса, оставайтесь дома ради здоровья своей семьи Политика 15:29
К каким последствиям у выздоровевших может привести новый коронавирус Другие страны 15:21
Бывший астронавт NASA советует как пережить самоизоляцию и преодолеть коронавирус Другие страны 15:18
В Британии заявили, что действия полиции во время карантина не будут абсолютно безошибочны Европа 15:13
Завтра в Баку прогнозируется дождь Общество 15:12
Совет прессы обнародовал рекомендации журналистам, работающим в режиме особого карантина Общество 15:11
Обнародован график телеуроков на азербайджанском ТВ на 1 апреля Общество 15:11
В Китае зафиксировали свыше 1,5 тыс. случаев бессимптомного протекания COVID-19 Другие страны 15:10
В Азербайджане растут средства Фонда поддержки борьбы с коронавирусом Общество 15:07
Министерство здравоохранения распространило среди населения печатные материалы, связанные с коронавирусом Общество 15:03
Беларусь пригласит специалистов ВОЗ для оценки работы системы здравоохранения Европа 15:03
В Азербайджане взносы за ОМС будут взиматься с 2021 года Экономика 14:59
ГУАМ выражает солидарность с Азербайджаном в почитании памяти жертв геноцида 31 марта Политика 14:55
Строительная деятельность в Грузии не прекратится Строительство 14:52
Министерство образования выступило с новой виртуальной инициативой Общество 14:51
В Азербайджане предлагается запретить продажу энергетических напитков детям Общество 14:48
В Азербайджане могут обеспечить малоимущую молодежь квартирами Общество 14:45
Незаконные " выборы" в окуппированном Карабахе нелегитимны и противоречат законам международного права Политика 14:45
ГУАМ осуждает т.н. «выборы» на оккупированных территориях Азербайджана Нагорно-карабахский конфликт 14:42
МВД в очередной раз предупредило население Общество 14:41
Тендер на закупку оборудования, средств связи и строительных материалов в Туркменистане Тендеры 14:38
В Грузинской экономике наблюдается рост в феврале 2020 Бизнес 14:35
Азербайджан реагирует на угрозы адекватно и взвешенно - эксперт Политика 14:31
В рамках программы поддержки будет оказана помощь 304 тысячам наемных работников Экономика 14:23
Бакинская Высшая Школа Нефти получила лицензию на глобальную программу дистанционного обучения Общество 14:18
В Испании за сутки почти 850 человек умерли из-за коронавируса Европа 14:17
Азербайджан будет использовать дроны при дезинфекции Общество 14:15
Азербайджанская община Нагорного Карабаха распространила обращение в связи с Днем геноцида азербайджанцев Политика 14:12
Опубликован список распределения по населенным пунктам субартезианских скважин, бурение которых предусмотрено в Хачмазском районе Политика 14:08
МИД: Незаконный режим, созданный Арменией на оккупированных азербайджанских территориях – результат агрессии, этнической чистки и расовой дискриминации Политика 14:07
Число зараженных коронавирусом в Армении достигло 532 Армения 14:03
ЕС не признает т.н. «выборы» в Нагорном Карабахе Нагорно-карабахский конфликт 13:44
Обнародованы данные по сборам на страховом рынке Азербайджана за февраль 2020 года Экономика 13:41
Производство нефти в Азербайджане будет продолжено в соответствии с планом на 2020 год Энергетика 13:41
В феврале вырос товарооборот Турции с Азербайджаном Турция 13:38
В Азербайджане социальными услугами охвачены 11700 человек (ФОТО) Общество 13:34
ИВ Баку подготовила социальный фильм с призывом оставаться дома Общество 13:23
Главный инфекционист Азербайджана: Несоблюдение карантинных мер ведет к той же ситуации, что и в развитых странах Общество 13:18
Рамиль Гасан: Ситуация с коронавирусом может усугубиться, если граждане не станут соблюдать правила Политика 13:13
Европа поставила Ирану медицинские товары, впервые использовав механизм INSTEX Европа 13:00
Фирдовси Умудов: Несоблюдение рекомендаций и решений по карантину может привести к большим потерям (ВИДЕО) Общество 13:00
В Губе усилен контроль за соблюдением требований карантина (ФОТО) Общество 12:58
Садагат Велиева: Выход из дома может привести к заражению и смерти Общество 12:52
Правительство Вьетнама ввело режим самоизоляции граждан Другие страны 12:49
Турецкий дипломат: Турция осуждает армянских убийц за геоцид азербайджанцев в марте 1918 года Политика 12:40
Народный артист: Те, кто нарушает особый режим изоляции, рискуют не только своим здоровьем, но и жизнью своих родных Общество 12:31
Названа характеристика нового коронавируса, модулирующая его пандемический потенциал Другие страны 12:23
Историк: убийства и грабежи, совершенные в 1918 году в Азербайджане, осуществлялись с особой жестокостью Политика 12:14
ВОЗ: Эпидемия коронавируса в Европе приближается к пику Европа 11:46
Увольнение из армии будет проводиться с 20 по 25 апреля – Минобороны Азербайджана Политика 11:42
Антикризисная программа Азербайджана составляет 2,5 млрд манатов Общество 11:41
Внешнеторговый оборот Турции в феврале превысил $30 млрд Турция 11:35
Обзор рынка капитала Грузии за неделю Финансы 11:34
Выделены средства на бурение 10 субартезианских скважин в Хачмазе Политика 11:34
Туркменистан объявляет тендер на закупку лабораторный реактивов Тендеры 11:31
Оставайтесь дома! Мы должны преодолеть, пережить это страшное время – народный артист Азербайджана Сафа Мирзагасанов Социум 11:30
Эльман Мамедов: Все должны понять насколько опасен этот вирус Политика 11:27
Управление образования г. Баку работает дистанционно (ФОТО) Общество 11:26
В Грузии выявлено пять новых случаев заражения коронавирусом Грузия 11:10
МВФ делает заявление о влиянии коронавируса на экономику Грузии Бизнес 11:07
Узбекско-китайское СП продолжает добычу природного газа в Узбекистане Энергетика 11:05
Обнародованы объемы перевалки бентонита через порты Турции Турция 11:01
В минздраве Узбекистана начал работу эксперт из Южной Кореи Узбекистан 11:01
МИД Азербайджана распространил обращение в связи с 31 марта – Днем геноцида азербайджанцев Политика 10:56
ВОЗ назвал основные меры предосторожности для защиты от коронавирусной инфекции Общество 10:54
Почему в Италии эпидемия коронавируса развивалась столь стремительно? В мире 10:52
Центральный Банк Узбекистана продлевает сроки кредитных платежей Финансы 10:52
В Туркменистане построили завод по производству керамических материалов Бизнес 10:49
Обнародован объем перевалки грузов из Хорватии через порты Турции за январь-февраль 2020 года Турция 10:49
Обнародованы объемы перевалки сырой нефти через порты Турции В мире 10:49
Число заразившихся коронавирусом в Чехии превысило 3 тысячи Европа 10:48
В Баку на экспресс-маршруте М3 работают 18-метровые автобусы (ФОТО) Общество 10:44
Незаконные "выборы" в условиях пандемии говорят о равнодушии руководства Армении к безопасности в регионе - депутат Политика 10:40
Снят фильм о 31 марта – Дне геноцида азербайджанцев (ВИДЕО) Политика 10:39
Индонезия закроет въезд для иностранцев Другие страны 10:21
Курс маната по отношению к мировым валютам на 31 марта Финансы 10:21
Обнародован объем перевалки грузов из Сирии через порты Турции за январь-февраль 2020 года Турция 10:21
Иран резко сократил импорт готовой одежды из Турции Таджикистан 10:21
Общее число случаев инфицирования коронавирусом в Казахстане достигло 325 Казахстан 10:17
Второй случай смерти от коронавируса зафиксирован в Казахстане Казахстан 10:13
В Узбекистане зарегистрировано еще восемь случаев заражения коронавирусной инфекцией Узбекистан 10:06
Бахруз Гулиев: Безответственность одного человека приведет к заражению вирусом окружающих его людей Политика 10:04
На официальной странице Президента Ильхама Алиева в Facebook размещена публикация в связи с 31 Марта - Днем геноцида азербайджанцев (ФОТО) Политика 09:58
Анкара и Багдад обсудили борьбу с пандемией коронавируса В мире 09:56
В Турции взорвался газопровод между Ираном и Турцией В мире 09:49
Золото в Азербайджане подешевело Экономика 09:37
ВС Армении 22 раза нарушили режим прекращения огня Нагорно-карабахский конфликт 09:24
Empire State Building в Нью-Йорке подсветили в честь борцов с коронавирусом США 09:24
Нефть коррекционно дорожает Энергетика 09:12
Госпогранслужба о дезинформации в армянских СМИ Политика 08:48
Зарегистрировано еще 17 случаев заражения коронавирусной инфекцией в Казахстане Казахстан 08:19
Миру предсказали дефицит продовольствия В мире 08:05
Все новости