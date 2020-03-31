Беларусь пригласит специалистов ВОЗ для оценки работы системы здравоохранения. Об этом заявила журналистам председатель Совета Республики Наталья Кочанова, передает Trend со ссылкой на БЕЛТА.



"Чтобы все наши граждане были уверены, что власть ничего не скрывает и не пытается пригладить ситуацию, мне дано поручение связаться со специалистами Всемирной организации здравоохранения и пригласить их к нам в страну, чтобы они дали реальную оценку работе нашей системы здравоохранения", - сказала Наталья Кочанова.



Она подчеркнула, что ни в чьих интересах скрывать и утаивать информацию относительно обстановки в Беларуси. "Мы понимаем, что меры должны приниматься. И они должны быть адекватными, приниматься в соответствии с той ситуацией, которая складывается в стране на данном этапе", - заключила спикер Совета Республики.



Как сообщалось, спецпосланник ВОЗ по странам ЕС и бывшего СССР Витянис Андрюкайтис заявил, что действующая в Беларуси санитарно-эпидемиологическая система позволяет эффективно бороться с коронавирусной инфекцией COVID-19. "Я хочу отдать должное коллегам в Беларуси, поскольку там очень высокий уровень вакцинации против гриппа. Благодаря этому нет смазанной картинки, нет инфекционного коктейля, когда медикам тяжело выявить реальных зараженных COVID-19, - сказал Витянис Андрюкайтис в интервью Lenta.ru. - В Беларуси действует та же санитарно-эпидемиологическая система, что была в Советском Союзе".



Усилия Беларуси в борьбе с коронавирусом поддержала и официальный представитель ВОЗ Маргарет Харрис. "Я могу сказать, что в Беларуси на ранних стадиях вы отлично справляетесь, - отметила она. - Важно, что достаточно подготовленных квалифицированных врачей. Насколько я осведомлена, у вас включены все меры предосторожности в первую очередь для тех, кто работает. Вы можете тестировать людей и изолировать их в больницах. Но главная цель - это, конечно, затормозить развитие вируса. И вы справляетесь".