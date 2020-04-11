Британские ученые планируют создать вакцину от коронавируса к сентябрю
Исследователи из Оксфордского университета планируют уже в сентябре представить вакцину от коронавируса, передает Trend со ссылкой на РЕН ТВ.
Как сообщает Daily Mail, планами поделилась профессор университета Сара Гилберт, которая возглавляет команду, занимающуюся поиском вакцины.
По словам Гилберт, она на 80% уверена, что результаты удастся представить в начале осени.
Еще в марте в Оксфордском университете считали, что разработка завершится только к концу года. Однако теперь ученые подтверждают, что испытания на людях начнется в ближайшие две недели.
В правительстве готовы финансировать производство миллионов образцов вакцины.
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