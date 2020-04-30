Британия празднует 100-летие ветерана, собравшего $37 млн на борьбу с коронавирусом

Британский ветеран Второй мировой войны Том Мур, собравший почти £30 млн ($37 млн) на борьбу с коронавирусом, отмечает в четверг 100-летний юбилей, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В качестве подарка пенсионер уже получил более 125 тыс. поздравительных открыток, в день своего рождения будет повышен в воинском звании, а над его домом пролетят самолеты времен Второй мировой войны.

Капитан Вооруженных сил Великобритании в отставке, служивший в годы войны в Индии и Бирме, приобрел общенациональную известность после того, как объявил сбор пожертвований на нужды Национальной службы здравоохранения (NHS). Для привлечения средств ветеран выложил в интернете фото, на котором видно, как он обходит свой небольшой сад в округе Марстон-Мортей в английском графстве Бедфордшир на ходунках. Мур намеревался совершить 100 кругов (по числу прожитых лет) длиной по 25 м, но не остановился и обошел сад 200 раз.

Акция Мура вызвала столь огромный интерес, что ему удалось собрать сумму, в десятки тысяч раз превысившую первоначально им запланированную.

Однако на этом рекорды ветерана не закончились. На фоне внезапной популярности он стал старейшим исполнителем в истории, сумевшим занять первое место в британских музыкальных хит-парадах. Записанная ранее Муром вместе с британским тенором Майклом Боллом композиция You"ll Never Walk Alone ("Ты никогда не будешь одинок") несколько дней возглавляла чарт iTunes в Великобритании.

На данный момент проданы 82 тыс. копий этого произведения, в начале которого Мур произносит строчки из песни: "Если ты попал в шторм, не теряйся и забудь скорей пустоту. Скоро буря пройдет, выйдет солнце, песни птиц гонят прочь темноту".

Песня, которая известна почти каждому британцу, была написана американскими композиторами Ричардом Роджерcом и Оскаром Хаммерстайном II к мюзиклу "Карусель". Со временем она стала гимном английского футбольного клуба "Ливерпуль".

Как пишет газета Metro, в четверг капитан Мур будет повышен в звании. Ему будет присвоено звание почетного полковника британских вооруженных сил и вручена медаль "Оборона", учрежденная в 1945 году в честь победы союзных войск над странами гитлеровской коалиции. Британские СМИ расходятся во мнении, будет эта медаль вручена вместо утерянной или по какой-то причине Мур не получил ее 75 лет назад.

Тем временем со всех концов страны ветерану приходят поздравления. Телеканал Sky News разместили фото актового зала школы, где учится внук ветерана. Весь пол заставлен карточками. Среди тех, кто прислал поздравления, и принц Уильям, занимающий третью строчку в очереди престолонаследия, и его супруга Кейт Миддлтон.

Также было подтверждено, что в день юбилея над домом ветерана пролетят исторические самолеты, участвовавшие в 1940 году в Битве за Британию, в том числе знаменитый истребитель Spitfire.

Сегодня же все почтовые отправления в стране будут помечаться памятным штемпелем, созданным Королевской почтой Великобритании в честь юбиляра. Надпись на штемпеле гласит: "Поздравляем со 100-летием капитана Томаса Мура, героя сбора средств в пользу Национальной службы здравоохранения, 30 апреля 2020 года".

Сам ветеран в преддверии дня рождения разместил сообщение в Twitter: "То, что мне исполняется 100 лет, довольно чрезвычайное событие. Еще более примечательным его делает то, что я встречаю его с таким большим количеством поздравлений. Я в восторге от того, какой отклик вызвала моя прогулка", - написал Мур.

"Я искренне благодарю всех, кто сделал пожертвования, послал открытки и свои пожелания. Пожалуйста, оставайтесь дома, оставайтесь в безопасности", - добавил ветеран, повторив призыв властей к британцам соблюдать действующий в стране с 23 марта карантин.

Согласно статистике, распространенной в среду британским Минздравом, страна вышла на третье место в мире по числу смертей, вызванных коронавирусом нового типа, их зафиксировано 26 097, более 165 тыс. человек инфицированы.