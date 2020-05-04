Германия выделит €525 млн на разработку вакцины от коронавируса нового типа и еще €1,3 млрд на укрепление глобальной системы здравоохранения. Об этом заявила в понедельник канцлер ФРГ Ангела Меркель во время международной донорской онлайн-конференции для сбора средств на создание вакцины и лекарств против заболевания, вызванного коронавирусом, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы будем участвовать в этой конференции, напрямую выделив в ее рамках €525 млн", - сказала она. "И мы будем продолжать выполнять наши обязательства для укрепления глобальной системы здравоохранения, выделив в общей сложности €1,3 млрд", - сообщила Меркель. Канцлер пообещала также повысить объем гуманитарной помощи Германии в свете пандемии.