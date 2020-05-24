У берегов Крита произошло землетрясение магнитудой 5,3

Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в воскресенье около острова Крит. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр стихии находился в 141 км к югу от расположенного на Крите города Ираклион, где проживают около 138 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

В субботу центр сообщил о землетрясении магнитудой 4,8 в этом же регионе.