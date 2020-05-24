У берегов Крита произошло землетрясение магнитудой 5,3
Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в воскресенье около острова Крит. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
Эпицентр стихии находился в 141 км к югу от расположенного на Крите города Ираклион, где проживают около 138 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км.
Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
В субботу центр сообщил о землетрясении магнитудой 4,8 в этом же регионе.
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