DM: Лондон готов пойти на уступки, чтобы заключить торговое соглашение с ЕС

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон готов пойти на уступки Брюсселю, чтобы в срок заключить торговое соглашение между королевством и ЕС. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила вечером 5 июня газета Daily Mail.

Знакомые с ходом переговоров источники издания утверждают, что официальный Лондон готов согласиться на то, чтобы ЕС ввел квоты на некоторые британские товары. В обмен британское правительство хочет, чтобы ЕС прекратил требовать от Соединенного Королевства соблюдения правил и предписаний Евросоюза после окончания переходного периода после Brexit. О том, на какие именно категории товаров могут быть введены тарифы, собеседники издания говорить отказались.

Подобный шаг станет нарушением обещаний Джонсона своей партии и избирателям. Глава консервативного правительства неоднократно заявлял, что после выхода страны из состава ЕС Великобритания продолжит торговать со странами европейского сообщества "без квот и без тарифов". По словам источника издания, предложение исходило от британской стороны и было без восторга встречено представителями Евросоюза, однако "оно по-прежнему будет обсуждаться".

Ранее в пятницу представитель британского премьер-министра на переговорах с ЕС Дэвид Фрост заявил о том, что очередной этап дискуссий прошел в позитивном ключе, однако значительного прогресса в диалоге с Брюсселем достигнуто не было.

Великобритания покинула ЕС 1 февраля 2020 года после трех лет переговоров об условиях выхода. Брюссель и Лондон договорились о переходном периоде, во время которого на Соединенное Королевство распространяются все европейские нормы. До 31 декабря стороны должны согласовать документ о порядке строительства будущих отношений и условиях торговли. Продлевать переходный период в Лондоне не собираются несмотря на то, что остающегося до конца года времени может не хватить для завершения переговоров, которые проходят в удаленном формате из-за пандемии заболевания, вызываемого новым коронавирусом.