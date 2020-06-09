Глава Еврогруппы официально отказался от второго срока на этом посту

Председатель Еврогруппы (Совета министров финансов зоны евро) министр финансов Португалии Мариу Сентену официально объявил, что покинет свой пост по истечении своих полномочий 13 июля 2020 года, не претендуя на второй срок. Об этом Сентену написал во вторник в своем "Твиттере", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Моя работа на посту председателя Еврогруппы завершится 13 июля 2020 года. В четверг (в ходе плановой видеоконференции Еврогруппы) я проинформирую коллег о моем решении не претендовать на второй мандат, поскольку с 15 июня я ухожу с поста министра финансов Португалии", - заявил он.

Председатель Еврогруппы назначается из числа министров финансов государств зоны евро на 2,5 года. На этот пост Сентену заступил 13 января 2018 года, сменив министра финансов Нидерландов Йеруна Дейсселблума.