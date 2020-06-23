В восьми районах Сербии из-за наводнения ввели режим ЧС

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) введен в восьми общинах (малая административно-территориальная единица) на западе Сербии из-за повышения уровня воды в местных реках, вызванного сильными дождями. Об этом во вторник сообщил национальный телеканал RTS, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, наиболее сложная ситуация сложилась в общинах Осечина, Крупань, Лозница, Любовия, Мали-Зворник, Ариле, Косьерич и Лучани. Более 700 домовладений были затоплены. Кроме того, в общине Любовия в результате непогоды разрушены два моста. Прервано движение на нескольких региональных трассах.

В течение дня, по информации RTS, ожидаются сильные осадки в центральной и южной частях Сербии. Жители некоторых населенных пунктов, пострадавших от затопления, ожидают эвакуации. Пожарные и спасательные службы, отмечает телеканал, находятся в состоянии повышенной готовности.