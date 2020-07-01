Испания и Португалия открыли границу спустя три с половиной месяца закрытия из-за пандемии

Власти Испании и Португалии открыли в среду границу между странами, которая была закрыта около трех с половиной месяцев из-за пандемии коронавируса, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В торжественном мероприятии приняли участие король Испании Филипп VI, председатель правительства Педро Санчес, президент Португалии Марселу Ребелу ди Соуза и премьер-министр Антониу Кошта. В рамках открытия границы пройдут два акта - в испанском городе Бадахос (автономное сообщество Эстремадура) и в португальском Элваше (округ Порталегри).

Граница между двумя странами является самой длинной в ЕС, она была закрыта примерно с середины марта из-за пандемии. С остальными странами Шенгенской зоны Испания открыла границы еще 21 июня.

С 1 июля Евросоюз начинает постепенный процесс открытия внешних границ с некоторыми государствами, Россия и США в этот список не вошли.

С начала распространения инфекции в Испании выявлены почти 250 тыс. случаев заражения коронавирусом, свыше 28,3 тыс. пациентов умерли. В середине марта в стране был введен режим повышенной готовности. Эта мера позволила ограничить передвижение населения. Действие режима завершилось 21 июня.

Число инфицированных коронавирусом в Португалии превысило 42 тыс., более 1,5 тыс. человек умерли. До 2 мая в стране действовал режим чрезвычайного положения. 4 мая власти приступили к постепенному снятию ограничений. Ранее руководство республики объявило об ужесточении мер в регионе Лиссабон из-за эпидемиологической ситуации.