Компании Deloitte грозят рекордные $19 млн штрафа за ошибки в аудите

Британский Совет по финансовой отчетности (FRC) намерен наложить рекордный штраф в размере £15 млн (почти $19 млн) на консалтинговую компанию Deloitte за "серьезные и неоднократные" ошибки во время аудита компании Autonomy, занимающейся разработкой программного обеспечения. Об этом сообщает в пятницу газета The Times, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Такое решение принято FRC по итогам заседания его дисциплинарного суда, который пришел к выводу, что Deloitte и двое его бывших партнеров - Ричард Найтс и Найджел Мерсер - не выполнили обязательства, затрагивающие общественные интересы, и намеренно завысили финансовые показатели. Фирма, входящая в "большую четверку" аудиторских компаний мира, проверила счета Autonomy перед ее продажей Hewlett-Packard (HP) почти за $11 млрд в 2011 году. Год спустя с активов Autonomy были списаны $8,8 млрд, 5 млрд из которых были отнесены на счет "нарушения бухгалтерского учета".

Hewlett-Packard в 2015 году выступила с иском в лондонском суде в отношении основателя Autonomy Майкла Линча и бывшего финансового директора компании Шушована Хуссейна, потребовав от них компенсации за преднамеренные искажения в финансовой отчетности в размере $5,1 млрд. Три года спустя Хуссейн был приговорен британским судом к 12 годам тюремного заключения.