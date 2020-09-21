В Италии на референдуме поддержали сокращение числа парламентариев
Более 60% граждан Италии поддержали на референдуме сокращение на треть числа парламентариев. Об этом свидетельствуют данные экзитпола, распространенные в понедельник агентством ANSA по завершении голосования, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Инициатива принадлежит правящему "Движению "5 звезд" и предусматривает избрание на следующих парламентских выборах, которые должны состояться в 2023 году, 200 членов в верхнюю палату (Сенат) вместо нынешних 315 и 400 депутатов вместо нынешних 630 в нижнюю палату.
Ранее данная реформа была одобрена парламентом.
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