В Италии на референдуме поддержали сокращение числа парламентариев

Более 60% граждан Италии поддержали на референдуме сокращение на треть числа парламентариев. Об этом свидетельствуют данные экзитпола, распространенные в понедельник агентством ANSA по завершении голосования, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Инициатива принадлежит правящему "Движению "5 звезд" и предусматривает избрание на следующих парламентских выборах, которые должны состояться в 2023 году, 200 членов в верхнюю палату (Сенат) вместо нынешних 315 и 400 депутатов вместо нынешних 630 в нижнюю палату.

Ранее данная реформа была одобрена парламентом.