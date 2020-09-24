Великобритания вновь вводит карантин для прибывающих из Дании, Исландии и Словакии

Власти Великобритании вновь сделают обязательным соблюдение двухнедельного карантина для лиц, прибывающих в страну из Дании, Исландии, Словакии и с расположенного в Карибском море острова Кюрасао. Об этом говорится в распространенном в четверг совместном заявлении министерств транспорта и иностранных дел Соединенного Королевства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Великобритания является одним из немногих государств Европы, не закрывавших свои границы во время пандемии заболевания, вызываемого новым коронавирусом. Правило о соблюдении 14-дневного карантина лицами, въезжающими из-за рубежа, начало действовать лишь 8 июня.

В настоящее время транспортные коридоры связывают Великобританию примерно с 50 странами и территориями: прибывающие оттуда лица не должны самоизолироваться на 14 дней. Из списка послаблений, в который первоначально попало большинство государств Евросоюза, затем были исключены Австрия, Бельгия, Венгрия, Гваделупа, Люксембург, Мальта, Монако, Нидерланды, Португалия (за исключением Азорских островов и Мадейры), Реюньон, Словения, Франция, Французская Полинезия, Хорватия, Швейцария, семь греческих островов и еще ряд стран. В отношении таких государств, как Россия, Иран, Китай и США, исключения еще не делались: прибывающим оттуда людям британское руководство под угрозой штрафа предписывает провести две недели на карантине.

Подобным образом власти королевства стараются снизить риск второй волны пандемии. В общей сложности от коронавируса в стране умерли более 41,8 тыс. человек, свыше 400 тыс. инфицированы.