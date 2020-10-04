Во Франции зарегистрировали рекордное число случаев заражения коронавирусом за сутки

Почти 17 тыс. человек заразились коронавирусом на территории Франции за минувшие сутки, общее количество случаев инфицирования в стране составляет 606 625. Такие данные привели в субботу в агентстве Sante publique France, подведомственном министерству здравоохранения, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"16 972 случая инфицирования зарегистрированы во Франции за последние 24 часа", - отметили в ведомстве. По словам специалистов агентства, это самый высокий показатель суточного прироста зараженных после отмены карантина в республике в середине мая. До этого наибольшее число инфицированных за сутки - 16 096 - было зафиксировано 24 сентября. При этом в пятницу власти сообщали о чуть более 12 тыс. зараженных коронавирусом за сутки.

Согласно приведенным данным, в больницах страны с пятницы умерли 49 пациентов с COVID-19. Примерно такое же число летальных случаев отмечалось в предыдущие дни. Общее количество умерших после заражения коронавирусом, по обновленной информации, составляет 32 198. Из этого числа около 21,5 тыс. смертельных случаев зарегистрированы в госпиталях.

Как сообщили в Sante publique France, за последнюю неделю в медицинские учреждения поступили более 4 тыс. пациентов с COVID-19. Из них 849 инфицированных находятся в отделениях реанимации.