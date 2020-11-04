В ЕС призвали доверять властям США в подсчете голосов на президентских выборах

Евросоюз не комментирует ситуацию на выборах президента США, призывает набраться терпения и доверять властям этой страны в подсчете голосов. Об этом заявил в среду на брифинге в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Пока процесс подсчета голосов в США продолжается, и до его завершения мы не можем комментировать ситуацию. Необходимо доверять властям этой страны, которая имеет более длительные демократические традиции, чем некоторые страны ЕС, - заявил он. - Нужно набраться терпения, речь идет об огромной стране размерами с континент, где голосовали сотни миллионов человек".

Он отказался отвечать на любые вопросы журналистов о выборах в США, включая объявления обоих кандидатов о победе, а также различные сообщения в СМИ о нарушениях на выборах и попытках той или иной партии США влиять на процесс подсчета голосов.