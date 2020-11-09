Fitch подтвердило рейтинг Германии на уровне "AAA"

Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной валюте Германии на уровне "AAA", прогноз стабильный. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом говорится в релизе агентства.

"Рейтинг на уровне "ААА" отражает диверсифицированность экономики Германии, ее прибыльность, а также устойчивые институты и надёжную репутацию государственных финансов, которые обеспечили эффективные ответные меры на шок от пандемии (нового коронавируса — ред.)", — поясняет агентство.

Отмечается, что эта пандемия оказала существенное влияние на экономику Германии. Так, во втором квартале её ВВП сократился на 9,8%. Однако в третьем квартале показатель увеличился на 8,2%, и темпы восстановления экономики Германии оказались выше ожиданий рейтингового агентства.

В итоге агентство прогнозирует, что по итогам года ВВП Германии упадет на 5,7%, затем последует восстановление на 4,8%, и на 3,2% — в 2021 году. Предполагается, что к концу будущего года ВВП Германии будет на 1 п.п. ниже, чем до начала пандемии коронавируса. Это значительно отличается от прогноза в отношении всей еврозоны, где разрыв составляет 3 п.п., согласно прогнозам Fitch.

Рейтинг Германии находится на самом высоком уровне по шкале Fitch и не может быть повышен. В то же время негативное рейтинговое действие или понижение рейтинга может последовать в случае резкого увеличения отношения валового государственного долга к ВВП в результате пандемии и неспособности вывести долг на траекторию снижения. Кроме того, негативно на рейтинге может отразиться и распределение финансовых рисков на уровне ЕС, ведущее к дальнейшему заметному увеличению отношения валового государственного долга к ВВП, заключает Fitch.