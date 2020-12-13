В Лондоне заявили, что готовы к отсутствию торговой сделки с ЕС

Великобритания продолжит торговые переговоры с Евросоюзом, однако готова к тому, что заключить сделку не удастся. Об этом заявил в воскресенье в интервью телеканалу "Скай ньюс" премьер-министр королевства Борис Джонсон, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Наиболее вероятно сейчас то, что нам необходимо готовиться к возвращению к торговле по правилам Всемирной торговой организации, к отношениям по принципу тех, что существуют у ЕС с Австралией. Не забывайте, что мы провели исключительно масштабные приготовления к такой ситуации, поскольку процесс тянется уже четыре с половиной года. Мы подготовились", - сказал глава правительства.

Джонсон отметил, что торговая сделка с ЕС возможна, но расхождения сторон весьма существенны.