Великобритания первой зарегистрировала вакцину AstraZeneca
Власти Великобритании одобрили использование вакцины, которая была разработана Оксфордским университетом и британско-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca. Об этом говорится в опубликованном в среду сообщении британского Минздрава, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Правительство сегодня приняло рекомендацию Агентства по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения разрешить использование вакцины от коронавируса компании AstraZeneca и Оксфордского университета", - отмечается в сообщении.
Таким образом Великобритания стала первой страной, которая зарегистрировала эту вакцину.
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