В ЕК заявили, что производитель "Спутника V" не запрашивал сертификацию вакцины в ЕС

Производитель российской вакцины от нового коронавируса "Спутник V" не запрашивал сертификацию вакцины в ЕС, но поддерживает контакты с Европейским агентством по лекарственным препаратам (ЕМА). Об этом сообщил во вторник на брифинге в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии Стефан Де Кеерсмакер, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"По российской вакцине я могу сказать только, что компания (производитель) находится в контакте с ЕМА, но не запрашивала сертификацию вакцины для рынка ЕС", - заявил он, отвечая на вопрос о возможности расширения поставок российского препарата в другие страны сообщества, помимо Венгрии, которая сертифицирует его в национальном качестве.