Новую мутацию коронавируса выявили на юге Германии

Новая вариация коронавируса выявлена на юге Германии во время вспышки в клинике города Гармиш-Партенкирхен (федеральная земля Бавария). Об этом сообщила в понедельник газета Munchner Merkur, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее информации, в больнице заразились 73 человека - как сотрудники, так и пациенты. У троих из них был выявлен неизвестный до сих пор штамм коронавируса.

Анализы были направлены для дальнейшего исследования в берлинскую клинику Charite. Специалисты выяснили, что речь действительно идет о совершенно новой вариации, но пока не знают, каковы ее особенности.

Всего в мире, по оценке Charite, выявлено более 12 тыс. мутаций коронавируса. Наибольшее беспокойство у экспертов пока вызывает так называемый британский штамм из-за высокой заразности.