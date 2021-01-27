В МИД Испании заявили, что продление ДСНВ внесет вклад в безопасность в Европе и в мире

Продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название - СНВ-3) является важным вкладом в безопасность в Европе и в мире. Об этом говорится в распространенном в среду пресс-релизе МИД Испании, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Испания приветствует объявление Соединенными Штатами и Россией о пятилетнем продлении Договора СНВ, - отмечается в коммюнике. - Это важный вклад в безопасность в Европе и в мире, знаменующий изменение тенденции после недавнего ухудшения международного режима нераспространения и контроля над ядерными вооружениями".

"Это продление открывает окно возможностей для того, чтобы США, Россия и другие важные игроки вели переговоры с целью установления нового, более надежного режима, охватывающего все виды оружия <...> и учитывающего новые технологические и геополитические реалии", - подчеркнули в МИД.

Во вторник российская и американская стороны обменялись нотами о продлении договора СНВ-3. В своей ноте посольство США в РФ предложило в соответствии с положениями договора продлить срок его действия "на период в пять лет до 5 февраля 2026 года". Российский МИД со своей стороны подтвердил "приемлемость данного предложения для Российской Федерации". В среду Госдума единогласно проголосовала за ратификацию этого соглашения, позже за нее проголосовал Совет Федерации.