В Испании произошло землетрясение магнитудой 4,3

Землетрясение магнитудой 4,3 произошло в четверг в испанской провинции Гранада (автономное сообщество Андалусия). Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, эпицентр подземных толчков находился в 12 км к юго-западу от города Гранада (население 234 тыс. человек). Очаг стихии залегал на глубине 2 км.

О пострадавших информации не приводится.

В среду в этой провинции произошло три землетрясения магнитудой выше 4,0.