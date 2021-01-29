ВВП Франции в четвертом квартале снизился на 1,3%

ВВП второй по величине европейской экономики — Франции — в четвертом квартале 2020 года, по предварительной оценке, сократился на 1,3% по сравнению с третьим кварталом. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом говорится в сообщении Национального института статистики и экономических исследований Франции (Insee).

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ждали, что экономика Франции сократится в минувшем квартале на 4% в квартальном выражении. В то же время в годовом исчислении показатель снизился на 5%.

"Сокращение активности в отчетном квартале произошло на фоне локдауна, действовавшего с конца октября до середины декабря", — говорится в сообщении. Отмечается, что последствия этого локдауна в основном отразились на потребительских расходах домохозяйств, которые резко упали на 5,4% в квартальном выражении после роста на 18,2% в предыдущем квартале.

Кроме того, Insee подсчитал, что за 2020 год ВВП страны сократился на 8,3% после роста на 1,5% в 2019 года. При этом в начале декабря институт прогнозировал, что ВВП Франции в 2020 году сократится на 9%.