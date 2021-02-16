ЕС запустит свою программу по исследованию мутаций коронавируса

Евросоюз обеспокоен распространением различных штаммов коронавируса на своей территории и уже подготовил свою программу по их изучению HERA incubator для более эффективной подготовки вакцин второго поколения. Об этом сообщила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в интервью газете Les Echos, опубликованном в ее номере за вторник, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Нас очень беспокоят эти мутации. С этих пор параллельно с усилиями по [производству] нынешних вакцин мы должны помочь промышленности разработать средства производства вакцин второго поколения. Для этого мы запустим в среду новую программу HERA incubator, посвященную исследованию мутаций вируса", - рассказала фон дер Ляйен.

Данная программа должна объединить усилия лабораторий, руководства здравоохранения европейских стран, ученых и Еврокомиссии. Деятельность в рамках программы будет оплачиваться из целевых фондов ЕС. Пока что, по мнению главы ЕК, стоит задача ускорения принятия решений на уровне ЕС. "Мы должны на постоянной основе обеспечивать обмен информацией с Европейским агентством лекарственных средств (EMA), чтобы оно могло ускорить процесс выдачи разрешений на производство будущих вакцин, адаптированных к мутациям", - пояснила она.

Фон дер Ляйен заявила, что не видит угрозы для европейской программы вакцинации в свете распространения британского и других штаммов коронавируса. По ее словам, в свете их появления может возникнуть необходимость повторной вакцинации уязвимых групп населения. Она признала, что существует проблема с объемом поставок, однако отвергла возможность производства вакцин по открытой лицензии. "Это не кулинарный рецепт, чтобы готовить его на любой промышленной площадке", - подчеркнула глава ЕК.

"Гораздо интереснее развивать более системные партнерские отношения между лабораториями с контролируемым обменом патентами вплоть до финального этапа с разливом по флаконам. В долгосрочной перспективе Европа могла бы выиграть от альянса лабораторий, способного совместными усилиями производить лучшие вакцины", - подытожила она.

В январе - феврале ЕС столкнулся с острой нехваткой вакцин от всех трех сертифицированных на данный момент западных компаний - Pfizer, Moderna, AstraZeneca, который компании мотивировали недостатком производственных мощностей. В результате в первом квартале ЕС намерен получить 106 млн доз. Стабилизация поставок ожидается во втором квартале, когда Брюссель намерен выйти на оговоренные в контрактах на предзаказ вакцин 300 млн доз за три месяца. 12 февраля глава Еврокомиссии заявила, что к концу сентября должны быть привиты от коронавируса 70% взрослого населения Евросоюза.