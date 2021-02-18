Ирландские политики, организовавшие вечеринку в условиях карантина, предстанут перед судом

Ирландские политики, организовавшие 19 августа 2020 года гала-ужин парламентского гольф-клуба в нарушение правил карантина, предстанут перед судом. Об этом говорится в сообщении официального представителя ирландской полиции (Гарда Шихана), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В мероприятии, которое проходило в одной из гостиниц курортного города Клифден (графство Голуэй), участвовал 81 человек при том, что накануне кабмин страны ужесточил ограничения на общественные собрания в помещениях. Скандал повлек за собой череду громких отставок: свои посты покинули глава министерства сельского хозяйства Ирландии Дара Каллири, еврокомиссар по торговле Фил Хоган, шесть сенаторов от "Фианна фойл" и "Фине гэл" были временно исключены из своих партий. Несколько политиков, включая бывшего премьер-министра Ирландии Энду Кенни, от приглашения участвовать в вечеринке гольф-клуба отказались.

"На основе директивы прокуратуры Гарда Шихана направляет дело о нарушении карантинного режима в суд", - сообщил официальный представитель, уточнив, что четырем фигурантам грозит тюремное заключение до шести месяцев и штрафы в размере €2,5 тыс.