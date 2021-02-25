Власти Британии понизили уровень угрозы от коронавируса в стране

Власти Великобритании понизили уровень угрозы, исходящей от нового коронавируса, с максимального (пятого) до четвертого. О таком решении объявили в четверг главные санитарные врачи Англии, Северной Ирландии, Уэльса и Шотландии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"По всей стране система здравоохранения по-прежнему испытывает существенную нагрузку, и число пациентов в больницах остается высоким, однако благодаря всеобщим усилиям мы наблюдаем последовательное снижение всех ключевых показателей, и угрозы того, что Национальная системы здравоохранения и другие медицинские службы окажутся перегружены в течение трех недель, больше нет", - говорится в их совместном заявлении, распространенном британским правительством.

Как подчеркивается в документе, число новых случаев заражения и госпитализации, а также смертей "по-прежнему остается очень высоким", хотя и снижается уже больше месяца. В тексте также отмечается необходимость вакцинировать как можно больше жителей страны и обеспечивать соблюдение рекомендаций властей по мере постепенной отмены ограничительных мер.