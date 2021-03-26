Бундестаг одобрил продление на 10 месяцев участия Бундесвера в миссии в Афганистане

Германский Бундестаг (парламент) одобрил продление до 31 января 2022 года мандата на участие вооруженных сил страны в международной операции в Афганистане Resolute Support ("Решительная поддержка"). Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщается на сайте парламента.

В миссии сейчас задействованы более 1,1 тыс. военных Бундесвера. Всего в ней могут принимать участие до 1,3 тыс. немецких солдат.

"Мы в альянсе [НАТО] хотим вместе завершить нашу военную миссию в Афганистане, но мы хотим это сделать со всей полнотой ответственности. Для этого нам нужно больше времени", - написал в "Твиттере" глава МИД ФРГ Хайко Маас, комментируя продление участия Бундесвера в миссии.