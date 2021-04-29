На "Евровидение" допустят максимум 3,5 тыс. зрителей
Организаторы "Евровидения", которое в этом году пройдет в Нидерландах, подтвердили в четверг, что на конкурсные мероприятия будут допущены максимум 3,5 тыс. зрителей, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Максимум 3,5 тыс. зрителей будут допущены в концертный зал "Ахой" в Роттердаме, что составляет 20% его вместимости. Билеты будут доступны только для тех, кто успешно купил билеты на шоу в 2020 году. Продажи для широкой публики не будет", - указано в заявлении, опубликованном на сайте организаторов.
Отмечается, что речь идет о допуске публики на финал, два полуфинала и шесть репетиций.
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