На "Евровидение" допустят максимум 3,5 тыс. зрителей

Организаторы "Евровидения", которое в этом году пройдет в Нидерландах, подтвердили в четверг, что на конкурсные мероприятия будут допущены максимум 3,5 тыс. зрителей, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Максимум 3,5 тыс. зрителей будут допущены в концертный зал "Ахой" в Роттердаме, что составляет 20% его вместимости. Билеты будут доступны только для тех, кто успешно купил билеты на шоу в 2020 году. Продажи для широкой публики не будет", - указано в заявлении, опубликованном на сайте организаторов.

Отмечается, что речь идет о допуске публики на финал, два полуфинала и шесть репетиций.