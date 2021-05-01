Полиция применила водометы для разгона акции против карантина в Брюсселе

Запрещенная властями Брюсселя манифестация против карантинных мер в парке Буа де ля Камбр переросла в столкновения с полицией, сотрудники правоохранительных органов применили водометы, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Несколько тысяч протестующих забрасывают полицию ветками и бутылками. Они попытались построить баррикаду из веток и скамеек, но полиция оттеснила их от этого сооружения. По меньшей мере три человека вывезли с места столкновений на машинах скорой помощи, точное число пострадавших пока не известно.

Полиция стянула к парку значительные подкрепления, и постепенно вытесняет протестующих из зеленой зоны. Информации о задержанных пока нет.

Жесткий карантин в Бельгии действует с начала второй волны пандемии в октябре. Закрыты все бары и рестораны спортивные и культурные площадки, запрещены все массовые мероприятия, масочный режим и соблюдение социальной дистанции обязательны повсюду, как в помещениях, так и на улице, комендантский час действует с полуночи до 05:00 по всей стране и с 22:00 до 06:00 в Брюсселе.