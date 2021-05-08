Британские власти повысили уровень угрозы, исходящей от индийского штамма коронавируса

Власти Великобритании повысили уровень угрозы, исходящей от одного из выявленных в Индии штаммов коронавируса, передает Trend со ссылкой на ТАСС. Как говорится в распространенном в пятницу сообщении Службы общественного здравоохранения Англии, штамм B.1.617.2 способен распространяться с повышенной скоростью и поэтому теперь будет считаться "вызывающим беспокойство" генетическим вариантом вируса.

"Принятое решение основано на имеющихся свидетельствах, указывающих на то, что данный вариант, впервые обнаруженный в Индии, обладает по меньшей мере такой же трансмиссивностью, что и B.1.1.7 (кентский вариант). Остальные особенности данного варианта вируса по-прежнему изучаются, - говорится в опубликованном службой документе. - В настоящий момент нет достаточного количества свидетельств того, что какой-либо из недавно выявленных в Индии вариантов вызывает более тяжелое течение болезни или снижает эффективность используемых в настоящий момент вакцин".

Комментируя данную публикацию, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заверил, что власти страны прикладывать вся усилия, чтобы ограничить распространение нового штамма, число случаев заражения которым в Великобритании за последнюю неделю возросло с 202 до 520. Глава правительства добавил, что "в настоящий момент не наблюдается" причин для того, чтобы пересматривать график отмены коронавирусных ограничений в королевстве. Введение очередных послаблений в стране ожидается 17 мая на фоне успехов массовой программы вакцинации.

Опасные штаммы

Ранее штамм B.1.617.2 имел в Великобритании статус "изучаемого варианта" коронавируса. Таким образом, число штаммов вируса, которые британские эксперты считают более опасными и "вызывающими беспокойство", достигло пяти. Помимо нового индийского штамма это: так называемый кентский или британский штамм вируса (B.1.1.7), его разновидность, обладающая мутацией E484K в шиповидном белке, а также бразильский (P.1) и южноафриканский (501Y.V2 B.1.351) штаммы вируса, которые имеют ту же мутацию. Она предположительно помогает вирусу уходить от иммунного ответа и может снижать эффективность применяемых вакцин.

Распространение кентского штамма вируса в Великобритании в конце прошлого года стало одной из причин второй волны эпидемии в королевстве, в ходе которой было отмечено около 60 тыс. смертей среди инфицированных, а больницы с большим трудом справлялись с нагрузкой из-за резкого роста количества больных. Согласно последним оценкам британских экспертов, трансмиссивность (заразность) этого штамма, который на данный момент является доминирующим в стране, может быть на 70% выше, чем у ранее циркулировавших на ее территории вариантов вируса. Позднее было объявлено, что заражение кентским штаммом может также чаще приводить к летальному исходу серди взрослых, хотя до этого эксперты утверждали, что указаний на повышенную летальность этого варианта нет. Теперь ученые считают ее на 30-100% более высокой, чем у предшествующих штаммов.

Ситуация в Индии

Как сообщило в пятницу Министерство здравоохранения и благополучия семьи Индии, за последние 24 часа в стране были зарегистрированы 414 188 новых случаев инфицирования коронавирусом, что стало новым мировым антирекордом. Число инфицированных за все время эпидемии достигло 21 491 598. Количество смертельных случаев, связанных с коронавирусом, возросло за сутки на 3 915 и достигло 234 083.