В Британии сообщили, что вакцинация помогла избежать 14 тыс. смертей в стране

Европа 24 июня 2021 01:53 (UTC+04:00)
В Британии сообщили, что вакцинация помогла избежать 14 тыс. смертей в стране

Британская программа вакцинации населения от коронавируса к настоящему моменту позволила избежать примерно 14 тыс. смертей и более чем 45 тыс. госпитализаций. Об этом объявил в среду на пресс-конференции в Лондоне заместитель министра по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии королевства Надим Захави, отвечающий за осуществление программы, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Соответствующее заявление прозвучало на фоне обнародованной ранее информации о том, что за последние сутки в стране было выявлено свыше 16 тыс. случаев COVID-19, что стало наибольшим показателем с 6 февраля. Число госпитализаций также растет, однако, по словам Захави, около 60% пациентов составляют жители страны, пока не получившие прививок. Кроме того, в больницы сейчас попадает меньше людей, чем при сравнимом уровне заболеваемости до начала массовой вакцинации.

"Мы точно знаем, и вы знаете тоже, что вакцины меняют ситуацию. Они то, что позволит нам преодолеть пандемию. Последние данные показывают, что программа вакцинации позволила спасти больше 14 тыс. жизней, и теперь я также могу сказать, что лишь в Англии благодаря ей также удалось избежать 44,5 тыс. случаев госпитализации. Если вы посмотрите на данные тех, кого госпитализируют, вы четко увидите, что программа работает", - сказал Захави. Он подчеркнул, что меньше 10% госпитализированных получили обе прививки, которые в настоящий момент делаются в стране с интервалом в восемь недель.

Согласно последним данным, в настоящий момент в королевстве люди старше 65 лет составляют меньше четверти госпитализированных, тогда как на пике второй волны эпидемии (в январе) их было около 60%. Вакцинация в Великобритании была начата с наиболее пожилых и уязвимых для вируса жителей страны, а очередь на прививку для лиц моложе 30 лет подошла лишь в начале июня. В общей сложности в больницах страны с COVID-19 сейчас находятся около 1,5 тыс. человек. В мае этот показатель находился на отметке в 900 человек, а в январе достигал 4,2 тыс.

Ускорение вакцинации

Отмечаемый с мая быстрый рост числа новых случаев заражения индийским штаммом коронавируса (вариант "Дельта" по новой классификации ВОЗ) стал причиной того, что правительство Соединенного Королевства решило отсрочить на месяц снятие обусловленных пандемией ограничений. Изначально это планировалось сделать 21 июня, однако в начале прошлой недели "день свободы" был перенесен на 19 июля.

По обновленным данным на 23 июня, 82,5% совершеннолетних жителей королевства (43,4 млн человек) получили первую дозу вакцины от коронавируса. Полностью привиты уже 60,3% взрослых британцев - почти 31,7 млн человек. Британские медицинские службы подчеркивают, что вакцины демонстрируют высокую эффективность против индийского штамма и в подавляющем большинстве случаев предотвращают развитие тяжелых форм болезни, если заражение все-таки произошло.

По словам Захави, в стране есть те, кто по разным причинам опасаются делать прививку, однако правительство целенаправленно проводит разъяснительную работу среди населения. Он также сообщил, что на этой неделе представители властей, эксперты и медики обсудят способы увеличить долю вакцинированных в Лондоне, где особенно много тех, кто пока не сделал прививку. Доля сомневающихся в Великобритании особенно высока среди представителей этнических меньшинств, однако Захави подчеркнул, что за последние месяцы многих членов афро-карибской, пакистанской и бангладешской общин удалось переубедить.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Премьер министр Казахстана провел заседание инвестштаба
Премьер министр Казахстана провел заседание инвестштаба
Казахстан предложил создать Фонд поддержки электронной коммерции в рамках ШОС
Казахстан предложил создать Фонд поддержки электронной коммерции в рамках ШОС
Казахстан обладает потенциалом для наращивания экспорта в страны-участницы ШОС
Казахстан обладает потенциалом для наращивания экспорта в страны-участницы ШОС
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
В Британии сообщили, что вакцинация помогла избежать 14 тыс. смертей в стране Европа 01:53
Байден выдвинет Синди Маккейн на должность представителя США при ФАО ООН США 01:35
Роналду сравнялся с рекордсменом по количеству голов за национальные сборные Али Даеи Спорт 01:21
Минторг США внес в свой черный список пять компаний из Китая США 01:05
В Вашингтоне обрушился пешеходный мост США 00:38
В Германии за неделю удвоилось число заражений штаммом "дельта" Европа 00:25
В Москве стартовал музыкальный фестиваль "ЖАРА" – звезды на красной дорожке (ФОТО) Звёздный мир 00:10
Украина рассчитывает на сотрудничество с Грузией в реализации масштабных энергетических проектов Энергетика 00:01
Делегация США едет в Турцию для обсуждения безопасности аэропорта Кабула Турция 23 июня 23:46
Псаки заявила, что сроки вывода ВС США из Афганистана не изменятся США 23 июня 23:17
Siemens примет участие в строительстве завода BioNTech по выпуску вакцин в Сингапуре Другие страны 23 июня 23:04
В ЦАР объявили новый состав правительства Другие страны 23 июня 22:41
Акционеры ОАО «Международный Банк Азербайджана» провели общее собрание Экономика 23 июня 22:35
Узбекистан намерен вступить в ТЮРКПА Узбекистан 23 июня 22:31
Узбекистан, Россия намерены увеличить проекты промышленной кооперации Узбекистан 23 июня 22:30
Турецкий министр о сотрудничестве Баку и Анкары в сфере транспорта и инфраструктуры Бизнес 23 июня 22:23
Иран и Финляндия обсудили укрепление сотрудничества в области геологии Экономика 23 июня 22:12
Сборные Испании и Швеции вышли в плей-офф Евро-2020 Спорт 23 июня 22:07
На сайте бельгийского телеканала VRT распространили репортаж об освобожденном Агдаме (ФОТО/ВИДЕО) Политика 23 июня 21:52
В Туркменистане открылся новый международный аэропорт – в городе Керки Туркменистан 23 июня 21:51
Туркменистан избран в членство исполнительного совета Межправительственной океанографической комиссии ЮНЕСКО Туркменистан 23 июня 21:44
Премьер министр Казахстана провел заседание инвестштаба Казахстан 23 июня 21:37
В США заявили, что приступают к эвакуации части афганцев, оказывавших помощь американцам США 23 июня 21:30
В Великобритании зафиксировали наивысший с 6 февраля прирост случаев COVID-19 Европа 23 июня 21:13
Продолжаются международные летно-тактические учения «Анатолийский орел – 2021» (ФОТО/ВИДЕО) Политика 23 июня 20:50
В Иране перевернулся автобус с журналистами, есть погибшие и раненые (ФОТО) Происшествия 23 июня 20:41
В повестку дня внеочередного заседания Милли Меджлиса Азербайджана включено 12 вопросов Политика 23 июня 20:36
В Грузии отмечается рост экспорта отечественных товаров Бизнес 23 июня 20:29
В Баку представлена глобальная кампания «Мир во имя культуры» (ФОТО) Культура 23 июня 20:28
Завершились тактические учения ВМС Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО) Политика 23 июня 20:27
Арестованы лица, занимавшиеся незаконным выловом осетровых на Каспии Общество 23 июня 20:12
Объемы перевалки грузов в морских портах Грузии сократились Бизнес 23 июня 20:00
В Баку концентрация пыли превышает норму в 5,1 раза Общество 23 июня 19:54
Фазилю Агаларову присвоено высшее воинское звание генерал-лейтенанта Политика 23 июня 19:51
Ильясу Рзаеву присвоено высшее воинское звание генерал-майора юстиции Политика 23 июня 19:50
Рафигу Рамазанову присвоено высшее воинское звание генерал-майора Политика 23 июня 19:49
Представлен очередной выпуск программы Real – Trend (ВИДЕО) Экономика 23 июня 19:48
В азербайджанской армии проводятся бригадные командно-штабные учения (ФОТО) Политика 23 июня 19:31
Президент Ильхам Алиев позвонил Владимиру Путину Политика 23 июня 19:18
Геостат раскрыл индексы цен производителей на услуги в Грузии Бизнес 23 июня 19:10
Грузия раскрыла долю топ-10 своих торговых партнеров во внешнеторговом обороте Бизнес 23 июня 18:59
В Туркменистане будет изменена структура очередного банка Финансы 23 июня 18:55
Международный аэропорт «Нахчыван» выведен из подчинения AZAL Общество 23 июня 18:54
Медные руды и концентраты лидируют среди основных статей экспорта Грузии Бизнес 23 июня 18:51
Нефтегазовые компании Запада сталкиваются с ростом давления в связи с изменением климата, что приводит к повышению цен на нефть – Бренда Шаффер Энергетика 23 июня 18:41
Азербайджан направил обращение в ЮНЕСКО в связи с глобальной кампанией «Мир во имя культуры» Политика 23 июня 18:40
Кампания «Мир во имя культуры» нацелена на информирование мира о ситуации на освобожденных территориях Азербайджана – Анар Керимов Политика 23 июня 18:35
Казахстан предложил создать Фонд поддержки электронной коммерции в рамках ШОС Бизнес 23 июня 18:19
Азербайджан и Бразилия близки к подписанию соглашений по образованию и сельскому хозяйству Экономика 23 июня 18:14
Еще один российский лоукостер отменил рейс в Азербайджан Транспорт 23 июня 18:09
Чехия готовит новые проекты для крупных инвестиций в транспортную инфраструктуру освобожденных районов Азербайджана - посол Политика 23 июня 18:04
Делегация командования Сухопутных войск НАТО побывала в Военной академии ВС Азербайджана (ФОТО) Политика 23 июня 18:03
Узбекистан запустит первый пробный агроэкспресс в Россию Транспорт 23 июня 18:02
Казахстан обладает потенциалом для наращивания экспорта в страны-участницы ШОС Казахстан 23 июня 17:59
Из Азербайджана в Иран экстрадированы 20 осужденных Общество 23 июня 17:51
В азербайджанском селе пожилая мать ждет своего сына… - Этот фильм признан лучшим в Египте (ВИДЕО, ФОТО) Культура 23 июня 17:49
Стоимость морских грузоперевозок из Китая в Европу достигла рекордных показателей Транспорт 23 июня 17:29
В Кыргызстане будет создан Антикоррупционный деловой совет Кыргызстан 23 июня 17:28
Азербайджан будет представлен на международной выставке вооружения и военной техники в Минске Политика 23 июня 17:26
Названы группы специальностей с самым большим конкурсом в вузы Азербайджана в 2021 г Общество 23 июня 17:20
В 2020 г. общеобразовательные учреждения Азербайджана окончили около 80 тыс. выпускников Общество 23 июня 17:16
ОПЕК+ может увеличить совокупную добычу нефти Арабские страны 23 июня 17:11
Глава МИД Азербайджана отправился с официальным визитом в Саудовскую Аравию Политика 23 июня 17:11
В вузах Азербайджана больше всего мест выделяется I группе специальностей Общество 23 июня 17:10
Итоги валютных торгов в Израиле: Курс доллара снизился, курс евро возрос Израиль 23 июня 17:08
Рябков: Переговоры в Вене по ядерной сделке с Ираном могут завершиться за несколько дней Ядерная программа 23 июня 17:05
Заболеваемость коронавирусом в России за прошлую неделю возросла почти на 30% Россия 23 июня 17:03
Старт глобальной кампании "Мир во имя культуры" – историческое событие – министр Культура 23 июня 17:01
В Грузии снизился индекс цен производителей промышленных товаров Бизнес 23 июня 16:53
На освобожденных территориях Азербайджана введена в эксплуатацию новая воинская часть модульного типа (ФОТО/ВИДЕО) Политика 23 июня 16:52
Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане Общество 23 июня 16:40
В Азербайджане выявлено еще 57 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 84 человека Общество 23 июня 16:36
В Агдаме я стал свидетелем того, чего никогда не видел в своей политической и профессиональной жизни - Мигель Анхель Моратинос Политика 23 июня 16:31
Президент Ильхам Алиев: Мы продемонстрируем уникальный в мире опыт перехода от разрушений такого масштаба к развитию, к достойным стандартам жизни для людей Политика 23 июня 16:27
Туркменистан планирует ввести новую таможенную пошлину Бизнес 23 июня 16:24
Президент Ильхам Алиев: Посетив Агдам впервые после войны, я ощутил чувство решительности, связанное с реконструкцией города Политика 23 июня 16:19
Рыночная капитализация Microsoft бьет рекорды Экономика 23 июня 16:16
Президент Ильхам Алиев: Мы смогли получить у Армении карты минных полей только по Агдамскому району, в других районах сотни тысяч мин Политика 23 июня 16:15
Товарооборот между Азербайджаном и США превысил $200 млн Энергетика 23 июня 16:09
Азербайджан и ОАЭ обсудили сотрудничество в сфере высоких технологий (ФОТО) ИКТ 23 июня 16:03
Завтра в Баку будет до 40 градусов тепла Общество 23 июня 15:33
Нас заставили за один день перетащить 35 «Камаз»ов строительного кубика – бывший пленный Общество 23 июня 15:21
Туркменистан установил дипотношения с Нигером Туркменистан 23 июня 15:20
Ганц представил проект создания комиссии по вопросу о закупке субмарин Израиль 23 июня 15:17
Армяне заживо сожгли плененного вместе со мной азербайджанца – бывший пленный Общество 23 июня 15:16
Людвик Мкртычян пытал меня и бил прикладом автомата – бывший пленный Политика 23 июня 15:13
Мкртычян подвергал меня таким пыткам, что я до сих пор не могу их забыть – бывший пленный Общество 23 июня 15:11
Объём перевалки грузов из Ливии через порты Турции достиг почти 2 млн тонн Турция 23 июня 15:10
ФСБ России в рамках соглашения будет работать с США по выявлению хакеров Россия 23 июня 15:10
В Кремле обеспокоены новым очагом напряженности на афганско-таджикской границе Россия 23 июня 15:07
Узбекистан увеличит число рейсов из Самарканда в Стамбул Транспорт 23 июня 15:07
Зачем EMINу кресло - путешествие артиста через горы и леса Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО) Звёздный мир 23 июня 15:04
Песков пообещал, что дефицита вакцин против коронавируса в России не будет Россия 23 июня 15:03
Ускоренный рост рынка е-коммерции в Азербайджане приведет к развитию новых трендов - минэкономики Бизнес 23 июня 15:02
S&P обновил прогноз роста ВВП Азербайджана в 2021 г. Финансы 23 июня 15:01
Главы МИД Азербайджана и России провели телефонный разговор Политика 23 июня 15:01
Песков заявил, что производитель "Спутника V" в РФ исправил все нарекания со стороны ВОЗ Россия 23 июня 14:43
Этим летом о той весне… Премьерный показ международного проекта - фильма Вафы Мамедовой (ФОТО) Культура 23 июня 14:42
Туркменистан и Финляндия заинтересованы в развитии связей в ряде сфер Бизнес 23 июня 14:40
На объекте Организации по атомной энергии Ирана предотвратили попытку диверсии Общество 23 июня 14:33
Все новости