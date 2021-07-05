Британский спецназ может остаться в Афганистане после вывода войск

Небольшая группа военнослужащих спецподразделения вооруженных сил Великобритании может остаться в Афганистане после завершения вывода основной части войск. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила газета Daily Telegraph.

Британские военнослужащие из Специальной авиадесантной службы будут находиться в Афганистане в качестве "группы советников" для обучения афганских военных. Источник издания также сообщил, что пока не определено, как долго британский спецназ будет оставаться в стране.

Премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон должен принять окончательное решение по этому вопросу.