На западе Германии без электричества остаются 165 тыс. человек
Более 100 тыс. жителей запада Германии остаются без электричества из-за масштабных наводнений, вызванных ливнями. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил в четверг энергоконцерн E-on.
"Согласно оценкам, в западной части сейчас около 165 тыс. потребителей остаются без электричества", - говорится в сообщении. Некоторые распределительные подстанции и линии электропередачи были повреждены стихией, некоторые намеренно отключены, сообщила пресс-служба.
Ливни, которые продолжаются с понедельника на западе и юго-западе Германии, привели к сильному наводнению. Под ударом стихии, прежде всего, оказались земли Северный Рейн - Вестфалия и Рейнланд-Пфальц.
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